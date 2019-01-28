Nevşehir'de 110 Adet Kaçak Telefon Ele Geçirildi
1 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından telefon kaçakçılığı ve IMEI klonlamayı önlemek amacıyla operasyon düzenlendi.
Nevşehir
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından telefon kaçakçılığı ve IMEI klonlamayı önlemek amacıyla operasyon düzenlendi.
Nevşehir'de KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak ve e-mail klonlandığı gerekçesiyle 110 adet cep telefonu, 15 adet IMEI klonlamakta kullanılan box cihazı, 2 bilgisayar, 2 harddisk ve çok sayıda box cihazı aparatları ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrasında 5 iş yeri sahibene '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etme' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:33 Kaynak: İHA
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