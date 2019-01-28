Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 110 Adet Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Nevşehir'de 110 Adet Kaçak Telefon Ele Geçirildi

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından telefon kaçakçılığı ve IMEI klonlamayı önlemek amacıyla operasyon düzenlendi.

Nevşehir'de 110 Adet Kaçak Telefon Ele Geçirildi, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından telefon kaçakçılığı ve IMEI klonlamayı önlemek amacıyla operasyon düzenlendi.

Nevşehir'de KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak ve e-mail klonlandığı gerekçesiyle 110 adet cep telefonu, 15 adet IMEI klonlamakta kullanılan box cihazı, 2 bilgisayar, 2 harddisk ve çok sayıda box cihazı aparatları ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrasında 5 iş yeri sahibene '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etme' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:33 Kaynak: İHA

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