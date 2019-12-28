Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de 112'ye 1 yılda 45 bin 408 asılsız ihbar yapıldı - Son Dakika
Nevşehir'de 112'ye 1 yılda 45 bin 408 asılsız ihbar yapıldı
6 saat önce
Nevşehir'de 112 çağrı merkezine 2019 yılının ilk 11 ayında 73 bin 356 çağrı gelirken, bu çağrılardan 45 bin 408'inin asılsız olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
Nevşehir'de 112 çağrı merkezine 2019 yılının ilk 11 ayında 73 bin 356 çağrı gelirken, bu çağrılardan 45 bin 408'inin asılsız olduğu öğrenildi.
Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezine 2019 yılının ilk 11 ayında 73 bin 356 çağrı geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların 45 bin 408'inin asılsız olduğu öğrenilirken 112 ekipleri 27 bin 948 kişiye hizmet verdi. 2019 yılının ilk 11 ayında 112 ekipleri tarafından 2 bin 232 kaza ihbarına müdahale ederken bin 178 hastaya ise yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli illere sevki gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika Arjantin'de milletvekilleri 180 gün maaş almayacak Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi