Nevşehir'de 112'ye 1 yılda 45 bin 408 asılsız ihbar yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de 112'ye 1 yılda 45 bin 408 asılsız ihbar yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de 112'ye 1 yılda 45 bin 408 asılsız ihbar yapıldı

6 saat önce

Nevşehir'de 112 çağrı merkezine 2019 yılının ilk 11 ayında 73 bin 356 çağrı gelirken, bu çağrılardan 45 bin 408'inin asılsız olduğu öğrenildi.

Nevşehir'de 112'ye 1 yılda 45 bin 408 asılsız ihbar yapıldı, System.String[]

Nevşehir'de 112 çağrı merkezine 2019 yılının ilk 11 ayında 73 bin 356 çağrı gelirken, bu çağrılardan 45 bin 408'inin asılsız olduğu öğrenildi.


Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezine 2019 yılının ilk 11 ayında 73 bin 356 çağrı geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların 45 bin 408'inin asılsız olduğu öğrenilirken 112 ekipleri 27 bin 948 kişiye hizmet verdi. 2019 yılının ilk 11 ayında 112 ekipleri tarafından 2 bin 232 kaza ihbarına müdahale ederken bin 178 hastaya ise yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli illere sevki gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
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