Nevşehir'de 117 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir'de, polisin uygulama noktasında durdurulan araçta 117 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, rutin yol kontrol uygulamasında durdurulan minibüsün koltuklarında şeffaf poşetler içinde kıyılmış tütün olduğu görüldü.
Gözaltına alınan araç sürücüsü M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelinin aracı yediemin otoparkına çekildi.
Kaynak: AA
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