Nevşehir'de 12 Araca 10 Bin 629 Lira Para Cezası Yazıldı
15 dakika önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 12 araca 10 bin 629 lira para cezası kesildi.
Nevşehir
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 12 araca 10 bin 629 lira para cezası kesildi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 50 ekip 187 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. Yapılan huzur uygulamasında bin 540 şahsın GBT kontrolü yapılırken 76 umama açık işyeri ve 156 araç kontrol edildi. Yapılan uygulama sonrasında yoklama kaçağı olan 2 kişi yakalanırken 12 araca ise 10 bin 629 lira para cezası kesildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:42 Kaynak: İHA
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