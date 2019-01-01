Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 12 Araca 10 Bin 629 Lira Para Cezası Yazıldı

Nevşehir'de 12 Araca 10 Bin 629 Lira Para Cezası Yazıldı

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 12 araca 10 bin 629 lira para cezası kesildi.

Nevşehir'de 12 Araca 10 Bin 629 Lira Para Cezası Yazıldı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 12 araca 10 bin 629 lira para cezası kesildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 50 ekip 187 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. Yapılan huzur uygulamasında bin 540 şahsın GBT kontrolü yapılırken 76 umama açık işyeri ve 156 araç kontrol edildi. Yapılan uygulama sonrasında yoklama kaçağı olan 2 kişi yakalanırken 12 araca ise 10 bin 629 lira para cezası kesildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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