Nevşehir'de 120 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir'de 120 bin adet makaron ele geçirildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde ticari minibüste yapılan aramada 12 koli içerisinde 120 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde ticari minibüste yapılan aramada 12 koli içerisinde 120 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan çalışmada kapalı kasa ticari minibüste yapılan aramada mobilyalar arasına gizlenmiş 12 koli içerisinde toplamda 120 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü polis ekipleri hakkında gözaltına alınırken 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

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