Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 121 bin 805 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor
Son Dakika Güncel Nevşehir'de 121 bin 805 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor - Son Dakika

Nevşehir'de 121 bin 805 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ekim ayı sonu itibarıyla şehirlerde trafiğe kayıtlı araç sayıları açıklandı.

Nevşehir'de 121 bin 805 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Ekim ayı sonu itibarıyla şehirlerde trafiğe kayıtlı araç sayıları açıklandı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Ekim ayı sonu itibarıyla Nevşehir'de 121 bin 805 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale'de 68 bin 724, Aksaray'da 126 bin 11, Niğde'de 107 bin 304 ve Kırşehir'de ise 68 bin 526 trafiğe kayıtlı araç bulunduğu açıklandı. - NEVŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:37 Kaynak: İHA
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