Nevşehir'de 126 bin 818 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor - Son Dakika

Nevşehir'de 126 bin 818 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor
23.03.2021 10:34
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Şubat ayı trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Şubat ayı trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Şubat ayı sonu itibarıyla Nevşehir'de 126 bin 818 trafiğe kayıtlı araç bulunduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, Kırıkkale'de 69 bin 545, Aksaray'da 131 bin 665, Niğde'de 111 bin 322, Nevşehir'de 126 bin 818 ve Kırşehir'de ise 70 bin 518 trafiğe kayıtlı araç bulunduğu açıklandı. - NEVŞEHİR
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