Nevşehir'de 13 bin 985 kişiye nakdi yardım yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nevşehir'de 13 bin 985 kişiye nakdi yardım yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Nevşehir'de 13 bin 985 kişiye nakdi yardım yapıldı

6 saat önce

Nevşehir'de, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 13 bin 985 kişiye 1000'er lira nakdi yardım ödemesi yapıldığı öğrenildi.

Nevşehir'de 13 bin 985 kişiye nakdi yardım yapıldı, System.String[]

Nevşehir'de, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 13 bin 985 kişiye 1000'er lira nakdi yardım ödemesi yapıldığı öğrenildi.


Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek programı çerçevesinde, il genelinde, birinci faz ödemelerinde 6 bin 131 kişiye, ikinci faz ödemelerinde ise 7 bin 854 vatandaşa 1000'er lira nakdi destek ödemesi yapıldı.


Vefa Sosyal Destek grupları aracılığıyla il genelinde 13 milyon 985 bin lira hak sahiplerine ulaştırılmış oldu. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:58 Kaynak: İHA

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