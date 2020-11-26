Nevşehir'de 1357 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir'in Avanos ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1357 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, bir şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelinin ikameti ve iş yerinde, satışa hazır 1357 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Ekipler, kaçak içkiye el koydu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.