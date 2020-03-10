Nevşehir'de 14 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir'de 14 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
6 saat önce
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ihbarı değerlendirmesi sonrasında bir iş yerinden 14 kilo 272 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:25 Kaynak: İHA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ihbarı değerlendirmesi sonrasında bir iş yerinden 14 kilo 272 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar ardından KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Osmanlı Caddesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan adli arama sonrasında 364 dal doldurulmuş makaron ve 14 kilo 272 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İş yeri sahibine 4733 tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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