Nevşehir'de 140 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 140 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir'de 140 bin adet makaron ele geçirildi

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 140 bin boş makaron ele geçirdi.

Nevşehir'de 140 bin adet makaron ele geçirildi, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 140 bin boş makaron ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, KOM şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu elinde koli bulunduran şüpheli B.K. durduruldu. Koli içerisinde yapılan aramada 14 kutu içerisinde toplam 140 bin boş adet makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K.'ye 4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
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