Nevşehir'de 146 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 146 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı öne sürülen E.A'nın adresine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 63 sikke, 29 yüzük, Arapça el yazması 8 kitap, 4 çan, 4 gümüş kemer, 2 metal heykel, 2 eski tüfek, şamdan ile 33 tarihi obje bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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