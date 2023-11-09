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16 yaşındaki genç kızdan akılalmaz oyun! "Cinsel tacize uğradım" dedi ama gerçek başka çıktı - Son Dakika

16 yaşındaki genç kızdan akılalmaz oyun! "Cinsel tacize uğradım" dedi ama gerçek başka çıktı

09.11.2023 04:17  - Güncelleme: 04:21

Nevşehir'de 16 yaşındaki genç kız, yalan bir ihbarla polis ekiplerine saatlerce kendini arattı. Cinsel tacize uğradığını öne süren genç kız 5 saatin sonunda bulunabildi. Yalanlarının ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan genç kızın, vakit geçirmek için telefonundan acil çağrı merkezini aradığı öğrenildi.

Nevşehir'de 16 yaşındaki genç kız, 112'ye yalan ihbar vererek kendisini saatlerce arattırdı. Kendisine zorla alkol içirildiğini ve cinsel istismara uğradığını iddia eden genç kız 5 saatin sonunda bulundu. Kızın yalan söylediği ve evdeki internetin kesilmesi sebebiyle vakit geçirmek için ekipleri aradığı ortaya çıktı.

HER ARAMASINDA FARKLI BİR ADRES VERDİ

Van'ın Erçiş ilçesinden Nevşehir'de ikamet eden teyzesinin yanına gezmeye gelen 16 yaşındaki S.K., 112 çağrı merkezini arayarak adının Damla K. olduğunu, Erzurum'dan Nevşehir'e geldikten sonra kaçırıldığını ve alkol içirilerek cinsel tacize uğradıktan sonra ağaçlık bir alana bırakıldığı ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nevşehir'de ihbara uyan ağaçlık alanlarda santim santim arama yaptı. Yaklaşık 300 polisin katıldığı aramalardan sonuç alınamayınca arama şehir merkezine yakın bölgelerdeki ağaçlık alanlarda devam etti. 112 ekipleri ile sürekli irtibat halinde olan S.K. her seferinde farklı adres vererek ekiplerin farklı noktalarda arama yapmasını sağladı.

'Cinsel istismara uğradım' diyen 16 yaşındaki genç kız, yalan ihbarıyla ekipleri saatlerce uğraştırdı

5 SAATİN SONUNDA BULUNABİLDİ

Gece ilerleyen saatlerde kendisinin bir evde tutulduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri aramayı 2000 evler, 15 Temmuz ve Güzel Yurt mahallelerinde yoğunlaştırdı.112 ekipleri ile sürekli konuşan S.K. zaman zaman polis sirenlerini duyduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Nevşehir sokaklarında ara ara siren çalarak S.K.'yi aramaya devam etti. Polis ekipleri genç kızın her tarif ettiği noktayı didik didik aradı. Yaklaşık 5 saat süren aramaların ardından farklı noktalarda bekleme yapan ekipler 2000 Evler Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında cam kenarında bir telefon ışığı gördü. Işığın yandığı eve giden polisler 112'yi arayarak saatlerce yalan beyanlarla kendisini arattıran 16 yaşındaki S.K.'yi gözaltına aldı.

'Cinsel istismara uğradım' diyen 16 yaşındaki genç kız, yalan ihbarıyla ekipleri saatlerce uğraştırdı

VAKİT GEÇİRMEK İÇİN YAPMIŞ

Polis ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren titiz çalışması sonrasında yakalanarak gözaltına alınan S.K.'nin Van'ın Erçiş ilçesinde ikamet ettiği ve Nevşehir'de bulunan teyzesinin yanına iki gün önce gezmeye geldiği öğrenildi. Sürekli internete girerek arkadaşları ile görüştüğü için teyzesinin evde bulunan internet şifresini değiştirdiği öğrenildi. Telefonunda sim kartı olmadığı için normal numaraları da arayamayan S.K.'nin vakit geçirmek için telefonundan acil çağrı merkezini aradığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Nevşehir, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki genç kızdan akılalmaz oyun! 'Cinsel tacize uğradım' dedi ama gerçek başka çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yaşındaki genç kızdan akılalmaz oyun! "Cinsel tacize uğradım" dedi ama gerçek başka çıktı - Son Dakika
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