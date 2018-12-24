Nevşehir'de 18 Kişi Fetö/pdy'den Yakalandı
1 saat önce
NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 18 kişi yakalandı.
NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 18 kişi yakalandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatları gereği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince 18 şüpheli, terör örgütüne üye olmak gerekçesiyle gözaltına alındı. TEM şubesinde sorgulandıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza mahkemesine çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:44 Kaynak: DHA
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