Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 18 Kişi Fetö/pdy'den Yakalandı

Nevşehir'de 18 Kişi Fetö/pdy'den Yakalandı

1 saat önce

NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 18 kişi yakalandı.

Nevşehir'de 18 Kişi Fetö/pdy'den Yakalandı, System.String[]
NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 18 kişi yakalandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları gereği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 şüpheli, terör örgütüne üye olmak gerekçesiyle gözaltına alındı. TEM şubesinde sorgulandıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza mahkemesine çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:44 Kaynak: DHA

Nevşehir, Güncel
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