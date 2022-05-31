Nevşehir'de 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de 18 kişi tutuklandı

31.05.2022 12:57
Nevşehir'de 18 kişi tutuklandı

Nevşehir'de son bir hata içerisinde çeşitli suçlardan toplam 18 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de son bir hata içerisinde çeşitli suçlardan toplam 18 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde yapmış olduğu çalışmalarda; aralarında kasten yaralama olayına karışan Y.Ç. ve kasten öldürmeye teşebbüs olayına karışan V.M. olmak üzere toplam 7 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Aranan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda ise çeşitli suçlardan aranması olan 26 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de 18 kişi tutuklandı
Nevşehir'de 18 kişi tutuklandı

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 18 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
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