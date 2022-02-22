Nevşehir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

22.02.2022 14:43
Nevşehir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında verilen 18 yıl hapis cezası kesinleşen H.Ö.E'nin kent merkezinde bir adreste olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.Ö.E. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

YORUMLAR
500
Nevşehir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Nevşehir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Eskişehir'de yakalanan 51 firari hükümlü cezaevine teslim edildi Eskişehir'de yakalanan 51 firari hükümlü cezaevine teslim edildi Evinde rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi Evinde rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:45 Rusya'nın Almanya ile gerçekleştirdiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi askıya alındı
14:40 Casusluk ve kadın avukata silahlı saldırı ile suçlanan Davut Yılmaz gözaltına alındı!
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
13:44 Neslihan Atagül'den yeni dizi projesi! Partner olarak Kıvanç Tatlıtuğ düşünülüyor
13:47 Çin'den, Rusya ve Ukrayna'ya "itidal" çağrısı! Açıklamada Donetsk ve Luhansk'i tanıyan Rusya'ya yönelik bir ifade yer almadı
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 14:57:14. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement