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Nevşehir'de 19 motosiklet trafikten men edildi

29 dakika önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 motosiklet sürücüsüne 18 bin 357 lira para cezası kesilirken 19 motosiklet ise trafikten men edildi.

Nevşehir'de 19 motosiklet trafikten men edildi, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 motosiklet sürücüsüne 18 bin 357 lira para cezası kesilirken 19 motosiklet ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 43 ekip 107 polis ile motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda 25 motosiklet sürücüsüne 18 bin 357 lira para cezası kesilirken 19 motosiklet ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:38 Kaynak: İHA
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