Nevşehir'de 19 sürücüye telefon ile konuşmaktan ceza yazıldı - Son Dakika

Nevşehir'de 19 sürücüye telefon ile konuşmaktan ceza yazıldı
02.12.2020 10:48
Nevşehir'de seyir halinde cep telefonu ile konuşan araç sürücülerine ceza yağdı.
Nevşehir'de seyir halinde cep telefonu ile konuşan araç sürücülerine ceza yağdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 19 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan para cezası yazıldı. Ayrıca yapılan denetimlerde 3 sürücüye yaya yolunda yayalara yol vermemekten, 10 sürücüye fenni muayene yaptırmamaktan, 2 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden 8 sürücüye ise çeşitli kusurlardan dolayı para cezası yazıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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