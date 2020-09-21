Nevşehir'de 192 litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

NEVŞEHİR'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen operasyonda, 192 litre kaçak şarap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Hacıbektaş ilçesinde kaçak şarap üretimi yapılan iş yerine ve bağ evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Ö.K. gözaltına alındı. İş yerinde ve bağ evinde yapılan aramalarda 192 litre şarap, 3 litre rakı ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Ö.K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.