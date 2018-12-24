Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 2 Bin 403 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Nevşehir'de 2 Bin 403 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte alkol uygulaması sonrasında 2 bin 430 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Nevşehir'de 2 Bin 403 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte alkol uygulaması sonrasında 2 bin 430 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Avanos ilçesinde yaptığı denetlemelerde üç farklı depoda mevzuata uygun olmayan bandrolleri daha önce kullanılmış olan 2 bin 430 şişe şarap ele geçirildi. KOM Şube ekipleri tarafından depo sahiplerine 5607 kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:20 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
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