Nevşehir'de 2 Bin 403 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte alkol uygulaması sonrasında 2 bin 430 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Nevşehir
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte alkol uygulaması sonrasında 2 bin 430 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Avanos
ilçesinde yaptığı denetlemelerde üç farklı depoda mevzuata uygun olmayan bandrolleri daha önce kullanılmış olan 2 bin 430 şişe şarap ele geçirildi. KOM Şube ekipleri tarafından depo sahiplerine 5607 kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:20 Kaynak: İHA
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