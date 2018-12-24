Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 2 Bin 430 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Nevşehir'de 2 Bin 430 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Nevşehir'de, emniyet güçlerinin yaptığı denetlemede 2 bin 430 şişe kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.

Nevşehir'de 2 Bin 430 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Nevşehir'de, emniyet güçlerinin yaptığı denetlemede 2 bin 430 şişe kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı.


Avanos ilçesindeki denetlemelerde, üç ayrı depoda mevzuata uygun olmayan 2 bin 430 şişe şaraba usule uygun bandrol kullanılmadığı ve bandrollerin daha önceden kullanılmış şişelerden elde edildiği gerekçesiyle cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda el konuldu.


Kaçak içkilerin bulunduğu iş yeri yetkililerine, "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek" suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:07 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Nevşehir, Güncel
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