2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi: 6 kişi gözaltında - Son Dakika
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2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi: 6 kişi gözaltında

08.04.2022 20:47
2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi: 6 kişi gözaltında

Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda toplam 2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda toplam 2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlar ile Mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan bir depoda kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri depoya baskın yaptı. Jandarma ekiplerinin depoda ve araçta yaptıkları aramada; 1 litrelik şişeler içerisinde satışa hazır vaziyette kutulanmış bin 842 litre etil alkol, 2 adet bin litre kapasiteli kafesli su tankı içerisinde toplamda bin litre etil alkol, 1 adet su pompası, 8 adet boş vaziyette bin litre kapasiteli kafesli su tankı, 8 adet el dezenfektanı etiket rulosu, 2 adet bant yapıştırma makinası, 1 adet şişe dolum makinası, 1 adet alkol desimetresi, 5 bin 166 adet 1 litre boş plastik şişe, 5 bin adet plastik şişe kapağı ve 38 metre sıvı aktarımında kullanılan hortum ele geçirildi.

Toplamda 2 bin 842 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda S.Y., İ.Ö., R.Ç., Y.E.Ç., M.T. ve A.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

(Asım Çapacı/ İHA)

2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi: 6 kişi gözaltında

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi: 6 kişi gözaltında - Son Dakika


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