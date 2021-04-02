Nevşehir'de 2 firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakaladı - Son Dakika

Nevşehir'de jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi Gülşehir ilçesinde, aynı suçtan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen A.A'yı Göreme beldesinde yakaladı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.