Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
19.03.2021 13:57
Nevşehir'de jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.
Nevşehir'de jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü'yi Acıgöl ilçesinde, hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen M.O'yu ise Ürgüp ilçesinde yakaladı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var 2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş