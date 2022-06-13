Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

13.06.2022 11:32
Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Nevşehir adli makamlarınca çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında hapis cezası verilen M.K. ve S.D'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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