Nevşehir'de 2 firari yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de 2 firari yakalandı

12.03.2022 17:30
Nevşehir'de 2 firari yakalandı

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılanması devam edilen firari sanık yakalandı.

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılanması devam edilen firari sanık yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "basit yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında ayrı ayrı 2 ay 15 ve 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ile yargılanması sürerken tutuklanmasına karar verilen M.K, polis ekiplerince yakalandı.

Sanık ve hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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