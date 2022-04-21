Nevşehir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'in Mahmat köyünde ikametten hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahmat köyünde önceki gün bir eve giren kişi ya da kişiler çeşitli eşyaları çaldı. İhbarın ardından çalışma başlatan jandarma, hırsızlık zanlılarının M.U.U, G.K. ve Y.D. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.U.U. ve G.K. tutuklandı, Y.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.