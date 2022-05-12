Nevşehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Y.Ö., Y.B. ve B.A.'nın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişiden Y.Ö. ve Y.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR