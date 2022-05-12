Nevşehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

12.05.2022 19:07
Nevşehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Y.Ö., Y.B. ve B.A.'nın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişiden Y.Ö. ve Y.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika


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