Nevşehir'de 20 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren yağan yoğun kar yağışının ardından il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.



Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler gece boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdürürken yüksek kesimlerde tipi olması nedeniyle açılan yolların yeniden kapandığı öğrenildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru açıklamasında, "Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerimiz gece boyunca çalışmalarına devam etti. Şuana kadar 20 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Ancak gün içerisinde ekiplerimiz tarafından kapalı köy yolları ulaşıma açılacak. Şuanda 9 greyder, 4 tuzlama aracı, 2 bıçaklı kamyon, 1 adet kar püskürtme aracı ile ekiplerimizin tamamı çalışıyor. Dün geceden beri ekiplerimiz 120 ton da tuz kullandı. Gece boyunca özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - NEVŞEHİR