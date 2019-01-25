Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 2018'de 1332 İş Yeri Açıldı

Nevşehir'de 2018'de 1332 İş Yeri Açıldı

1 saat önce

Nevşehir'de 2018 yılında il genelinde bin 332 iş yeri açılırken, 686 iş yeri kapandı.

Nevşehir'de 2018'de 1332 İş Yeri Açıldı, System.String[]
Nevşehir'de 2018 yılında il genelinde bin 332 iş yeri açılırken, 686 iş yeri kapandı.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (NEVESOB) alınan bilgiye göre, 2018 yılında il merkezi ve ilçelerde bin 332 iş yeri hizmete girdi. Aynı yıl 686 esnaf da işlerinin kötüye gitmesi nedeniyle kepenk kapattı.

En çok pazar esnafı iş yeri açarken, şehirler arası yük taşımacılığı sektörü ise iş yeri kapatanların başında geldi.

Nevşehir'de kadın esnaf sayısının bin 314, erkek esnaf sayısının ise 9 bin 568 olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:05 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukluğundan Beri Hayal Ettiği İşte Başarıyı Yakaladı! 7 Farklı Şubede 20 Kadına İş Veriyor Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:10:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 2018'de 1332 İş Yeri Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]