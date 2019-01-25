Nevşehir'de 2018'de 1332 İş Yeri Açıldı
1 saat önce
Nevşehir'de 2018 yılında il genelinde bin 332 iş yeri açılırken, 686 iş yeri kapandı.
Nevşehir
'de 2018 yılında il genelinde bin 332 iş yeri açılırken, 686 iş yeri kapandı.
Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (NEVESOB) alınan bilgiye göre, 2018 yılında il merkezi ve ilçelerde bin 332 iş yeri hizmete girdi. Aynı yıl 686 esnaf da işlerinin kötüye gitmesi nedeniyle kepenk kapattı.
En çok pazar esnafı iş yeri açarken, şehirler arası yük taşımacılığı sektörü ise iş yeri kapatanların başında geldi.
Nevşehir'de kadın esnaf sayısının bin 314, erkek esnaf sayısının ise 9 bin 568 olduğu bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:05 Kaynak: AA
Çocukluğundan Beri Hayal Ettiği İşte Başarıyı Yakaladı! 7 Farklı Şubede 20 Kadına İş Veriyor
Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak
ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek