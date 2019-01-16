Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 2018 Yılında 2 Bin 995 Konut Satıldı

Nevşehir'de 2018 Yılında 2 Bin 995 Konut Satıldı

45 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılı konut satış rakamları açıklandı.

Nevşehir'de 2018 Yılında 2 Bin 995 Konut Satıldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılı konut satış rakamları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kırıkkale'de 2018 yılında konut satış rakamları açıklanırken Nevşehir'de 2018 yılında 2 bin 995 konutun satıldığı açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale'de 6 bin 294 konut, Aksaray'da 7 bin 53 konut, Niğde'de 6 bin 662 konut, Nevşehir'de 2 bin 995 konut ve Kırşehir'de ise 2018 yılında 4 bin 475 konut satışı gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:38 Kaynak: İHA

Kırşehir, Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Güncel
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