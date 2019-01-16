Nevşehir'de 2018 Yılında 2 Bin 995 Konut Satıldı
45 dakika önce
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılı konut satış rakamları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir
Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılı konut satış rakamları açıklandı. TÜİK
Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir Kırşehir
, Niğde
, Aksaray
ve Kırıkkale
'de 2018 yılında konut satış rakamları açıklanırken Nevşehir'de 2018 yılında 2 bin 995 konutun satıldığı açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale'de 6 bin 294 konut, Aksaray'da 7 bin 53 konut, Niğde'de 6 bin 662 konut, Nevşehir'de 2 bin 995 konut ve Kırşehir'de ise 2018 yılında 4 bin 475 konut satışı gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:38 Kaynak: İHA
Genç Oyuncu Kubilay Aka'dan Sevgilisi Miray Daner'e Romantik Doğum Günü Mesajı
Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu
Edirne'de Kan Donduran Cinayet! Sırra Kadem Basan Oryantali Parçalayıp Ormana Atmışlar
ABD'li Senatör'ün FETÖ'cü Enes Kanter'le Görüşmesine Türkiye'den Sert Tepki: Utanç Verici