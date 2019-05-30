Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 2018 yılında trafik kazalarında 52 kişi öldü
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Nevşehir'de 2018 yılında trafik kazalarında 52 kişi öldü

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında meydana gelen kaza rakamları açıklandı.

Nevşehir'de 2018 yılında trafik kazalarında 52 kişi öldü, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında meydana gelen kaza rakamları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında trafik kazalarının istatistikleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'de bin 114 yaramalı trafik kazasında 52 kişi hayatını kaybetti. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğüne bağlı Aksaray'da 51 kişi, Niğde'de 56 kişi, Kırşehir'de 34 kişi meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybetti. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:42 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Güncel
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