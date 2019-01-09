Nevşehir'de 2018 Yılında Uyuşturucudan 74 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılında uyuşturucudan 593 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlardan 74'ü tutuklandı.
Nevşehir
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından 2018 yılında uyuşturucudan 593 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlardan 74'ü tutuklandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılından uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında 316 operasyon yaparken operasyonlar sonrasında 593 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 74'ü ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan operasyonlarda ise 4 kilo 686,33 gram bonzai, 1 kilo 292,83 gram esrar, 27 kilogram, metamfetamin, 203, 82 gram eroin, 425 adet ectasy hap ve 247 kök Hint keneviri ele geçirildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi
Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi
İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var