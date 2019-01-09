Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 2018 Yılında Uyuşturucudan 74 Kişi Tutuklandı

Nevşehir'de 2018 Yılında Uyuşturucudan 74 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılında uyuşturucudan 593 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlardan 74'ü tutuklandı.

Nevşehir'de 2018 Yılında Uyuşturucudan 74 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılında uyuşturucudan 593 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlardan 74'ü tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılından uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında 316 operasyon yaparken operasyonlar sonrasında 593 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 74'ü ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan operasyonlarda ise 4 kilo 686,33 gram bonzai, 1 kilo 292,83 gram esrar, 27 kilogram, metamfetamin, 203, 82 gram eroin, 425 adet ectasy hap ve 247 kök Hint keneviri ele geçirildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa
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