Nevşehir'de 2019 yılında 2 bin 148 kişi evlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de 2019 yılında 2 bin 148 kişi evlendi - Son Dakika

Nevşehir'de 2019 yılında 2 bin 148 kişi evlendi

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında evlilik ve boşanma rakamları açıklandı.

Nevşehir'de 2019 yılında 2 bin 148 kişi evlendi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında evlilik ve boşanma rakamları açıklandı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında evlenme ve boşanma rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan 2019 rakamlarına göre Nevşehir'de 2 bin 148 kişi evlenirken 570 kişi ise boşandı.


"En fazla evlilik Aksaray'da"


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı evlilik rakamlarına göre en fazla evlilik 3 bin 289 rakamı ile Aksaray'da gerçekleşti. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale'de 2 bin 92, Aksaray'da 3 bin 289, Niğde'de 2 bin 522, Nevşehir'de 2 bin 148 ve Kırşehir'de bin 515 çift 2019 yılında evlendi.


"En fazla boşanma da Aksaray'da


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından bağlı bulunan iller arasında 2019 yılında boşanmanın en fazla olduğu il Aksaray oldu. 2019 yılında Aksaray'da 804 çift boşanırken, Kırıkkale'de 592 çift, Niğde'de 511 çift, Nevşehir'de 570 çift ve Kırşehir'de ise 424 çift boşandı. - NEVŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
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