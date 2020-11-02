Kayseri'de 2020 Yılında 714.790 Dekar Tarım Arazisi Sulandı - Son Dakika

Kayseri'de 2020 Yılında 714.790 Dekar Tarım Arazisi Sulandı

02.11.2020 11:03
Kayseri'de 2020 Yılında 714.790 Dekar Tarım Arazisi Sulandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Bilindiği gibi Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti.

Bu kapsamda Kayseri'de 5 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 31 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Yıldız,' 2020 yılı sulama sezonunda Kayseri ilimiz ve ilçelerimizde toplam 714 bin 790 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Kayseri il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 714 bin 790 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 528 milyon 944 bin TL katkı sağlandığını açıkladı.

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz." dedi.

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, "Kayseri ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kayseri'de 2020 Yılında 714.790 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Kayseri'de 2020 Yılında 714.790 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Kayseri'de 2020 Yılında 714.790 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Kayseri'de 2020 Yılında 714.790 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Kayseri'de 2020 Yılında 714.790 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Kayseri'de 2020 Yılında 714.790 Dekar Tarım Arazisi Sulandı

Devlet Su İşleri, Nevşehir, Tarım, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 2020 Yılında 714.790 Dekar Tarım Arazisi Sulandı - Son Dakika


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