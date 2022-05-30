Nevşehir'de 22 noktada trafik uygulaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de 22 noktada trafik uygulaması yapıldı

30.05.2022 09:01
Nevşehir'de 22 noktada trafik uygulaması yapıldı

Nevşehir'de hafta sonu motosiklet, traktör ve servis araçları üzerinde trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Nevşehir'de hafta sonu motosiklet, traktör ve servis araçları üzerinde trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir'de polis ekipleri 22 noktada toplam 53 ekip ve 145 personel ile motosiklet, traktör ve servis denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde, 150 motosiklet, 29 traktör, 101 servis, 107 araç ve 617 şahıs kontrol edildi.

Kusurları tespit edilen 24 motosiklet, 5 traktör ve 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 3 motosiklet trafikten men edildi. Yapılan denetlemelerde 2 aranan şahıs da göz altına alındı - NEVŞEHİR

Nevşehir'de 22 noktada trafik uygulaması yapıldı
Nevşehir'de 22 noktada trafik uygulaması yapıldı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te dev trafik uygulaması Gaziantep'te dev trafik uygulaması
Kaynak: İHA

Nevşehir, Tragger, Traktör, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 22 noktada trafik uygulaması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Konseri iptal edilen Melek Mosso'dan sonra Funda Arar ve Derya Uluğ'da geri çekilmişti! Sahne alacak isimler belli oldu
14:44 İran'da dini nikahlı eşinden boşanıp İstanbul'a gelen adam, eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı
14:43 Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti
14:41 Türkiye'de ilk kez 100 milyonda bir görülen PLS 3 hastalığının ameliyatı yapıldı
14:31 RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
14:05 "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum
13:59 Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 14:59:19. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de 22 noktada trafik uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement