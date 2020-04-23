Nevşehir'de

Nevşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan üstü açık otobüs, çocuk şarkıları eşliğinde mahalle mahalle dolaştı.

Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neşesini yaşatmak için etkinlik düzenledi.

Hoparlöründen çocuk şarkıları yükselen "23 Nisan Otobüsü" sokak aralarında dolaşırken, çizgi film kahramanı kostümleri giyen görevliler, dans edip, oyuncak dağıttı.



Çocuklar, aileleriyle etkinliği evlerinin pencerelerinden izledi.



Üst katlarda ikamet eden apartman sakinleri, çocuklarına oyuncak alabilmek için aşağıya iple poşet sarkıttı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele sürecinde evlerinden çıkmayan çocukları neşelendirmek ve hediyelerle onları sevindirmek istediklerini belirtti.



"23 Nisan Otobüsü"nün kent merkezindeki 22 mahalleyi dolaşacağını kaydeden Arı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemiz ve dünya çocukları için önemli bir gün. Koronavirüs ile mücadelenin devam ettiği bu süreçte çocuklarımız evden çıkamadığı için yeterince kutlama yapamıyoruz. Biz de maskotlarımızla sokak sokak gezerek hem onlara hediyelerini takdim ediyor hem de bayramlarını ve Ramazan-ı Şeriflerini kutluyoruz." dedi.