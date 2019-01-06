Nevşehir'de 24 Kişi Karbonmonoksitten Zehirlendi
1 saat önce
Nevşehir'de doğalgaz ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 24 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de doğalgaz ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 24 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de dün gece saatlerinde doğalgaz ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 14 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde 10 kişi ise çeşitli özel hastanelerde tedavi altına alındı. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alınan 24 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:11 Kaynak: İHA
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