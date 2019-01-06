Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 24 Kişi Karbonmonoksitten Zehirlendi

Nevşehir'de 24 Kişi Karbonmonoksitten Zehirlendi

1 saat önce

Nevşehir'de doğalgaz ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 24 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de 24 Kişi Karbonmonoksitten Zehirlendi, System.String[]
Nevşehir'de doğalgaz ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 24 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de dün gece saatlerinde doğalgaz ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 14 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde 10 kişi ise çeşitli özel hastanelerde tedavi altına alındı. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alınan 24 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
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