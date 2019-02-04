Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 243 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Nevşehir'de 243 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

12 dakika önce

Nevşehir'de bir araç içerisinde yapılan aramada 243 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Nevşehir'de 243 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi, System.String[]
Nevşehir'de bir araç içerisinde yapılan aramada 243 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir polisine kaçak tütün mamulü satışı yapılıyor ihbarının üzerine Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 243 kilogram tütün ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan şahsa "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçundan işlem yapılırken kaçak tütün Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:38 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yargıtay'dan Emsal Karar: Otoparktan Çalınan Araçtan İşletme Sorumlu Sedat Peker'den Tehlikeli Çağrı: Mutlaka Silahlanın

Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 16:50:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 243 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]