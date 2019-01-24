Nevşehir'de 25 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi
42 dakika önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Nevşehir
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün mamulü satışı yapıldığı yönünde ihbar üzerine bir iş yerinde yapılan aramada 25 kilo kıyılmış tütün, 6 bin 800 adet boş makaron, 860 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan 1 kişi hakkında kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:38 Kaynak: İHA
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