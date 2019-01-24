Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 25 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Nevşehir'de 25 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

42 dakika önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Nevşehir'de 25 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün mamulü satışı yapıldığı yönünde ihbar üzerine bir iş yerinde yapılan aramada 25 kilo kıyılmış tütün, 6 bin 800 adet boş makaron, 860 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 1 kişi hakkında kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:38 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
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