Nevşehir'de 29 sürücüye cep telefonu kullanmaktan ceza yazıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 29 sürücüye cep telefonu kullanmaktan ceza yazıldı - Son Dakika

Nevşehir'de 29 sürücüye cep telefonu kullanmaktan ceza yazıldı

6 saat önce

Nevşehir'de 29 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Nevşehir'de 29 sürücüye cep telefonu kullanmaktan ceza yazıldı, System.String[]

Nevşehir'de 29 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerden 167 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 29 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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