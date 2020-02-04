Nevşehir'de 29 sürücüye cep telefonu kullanmaktan ceza yazıldı - Son Dakika

Nevşehir'de 29 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerden 167 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 29 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR