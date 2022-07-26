Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

26.07.2022 00:11
Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Aksaray karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR- Aksaray karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan K. idaresindeki 50 AP 115 plakalı kamyonet, Mustafa U. yönetimindeki 38 ACC 582 plakalı otomobile yandan çarparak karşı şeride savruldu. Karşı şeride geçen kamyonet, Hikmet K. yönetimindeki 01 DLR 95 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ramazan K. ile otomobil sürücüsü Hikmet K. ve yanında yolcu olarak bulunan N.K. (36), N.E.K. (12) ve İ.E.K. (6) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Nevşehir, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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