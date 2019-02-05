Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 3 Bin 544 Afgan İkamet Ediyor

Nevşehir'de 3 Bin 544 Afgan İkamet Ediyor

6 dakika önce

TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de ikamet eden yabancı sayısının 6 bin 930 olduğunu açıkladı.

Nevşehir'de 3 Bin 544 Afgan İkamet Ediyor, System.String[]
TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de ikamet eden yabancı sayısının 6 bin 930 olduğunu açıkladı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların sayısını açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, "3 bin 544 kişi Afganistan, bin 62 kişi İran, 886 kişi Irak, 530 kişi Almanya ve 195 kişi Azerbaycan uyrukludur" denildi.

Nevşehir İl merkezinde 6 bin 71 yabancı uyruklu vatandaş ikamet ederken, Acıgöl'de 51, Avanos'ta 349, Derinkuyu'da 16, Gülşehir'de 122, Hacıbektaş'ta 24, Kozaklı'da 66 ve Ürgüp'te 231 kişi olmak üzere toplam 6 bin 930 yabancı uyruklu vatandaş Nevşehir'de ikamet ediyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:48 Kaynak: İHA

Afganistan, Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Güncel
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