Nevşehir'de 3 firari yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılanması süren iki firari sanık yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan F.M. ile çeşitli suçlardan haklarında açılan davalarda yargılanmaları devam eden ve haklarında yakalama kararı bulunan M.A.Ç. ve İ.C.T'yi yakaladı.

Firari kişiler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.