Camdan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Camdan düşen çocuk ağır yaralandı

21.06.2022 16:54

Camdan düşen çocuk ağır yaralandı Nevşehir'de 3. katta bulunan evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Camdan düşen çocuk ağır yaralandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 3. katta bulunan evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; 3. kattaki evlerinin camına çıkan Damla K. aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Damla K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Camdan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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