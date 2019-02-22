Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı

Nevşehir'de 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı

10 dakika önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Nevşehir'de 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2000 Evler Mahallesi petrol ofisinin yan kısmında şüphe üzerine durdurularak GBT kontrolü yapılan M.A.'nın Nevşehir adli makamlarınca yaralama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:01 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ'lı 2 Kadın Terörist Adliyeye Sevk Edilirken Görüntülendi Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı

Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:11:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]