Nevşehir'de 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı
17.02.2021 16:16
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Avanos'ta yapılan çalışmalar sonrasında çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan E.O. ve M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Kayseri Çocuk Cezaevi kurumuna teslim edildi. - NEVŞEHİR
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