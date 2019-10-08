Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 4.5 ton kaçak madeni yağ ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 4.5 ton kaçak madeni yağ ele geçirildi

Nevşehir'de 4.5 ton kaçak madeni yağ ele geçirildi

3 dakika önce

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve denetleme noktasında bir kamyondan 4.5 ton kaçak madeni yağ ele geçirildi.

Nevşehir'de 4.5 ton kaçak madeni yağ ele geçirildi, System.String[]

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve denetleme noktasında bir kamyondan 4.5 ton kaçak madeni yağ ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulamasında bir kamyonun bagaj kısmında sızıntı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontroller sonrasında kamyon içerisinde 4.5 ton kaçak madeni yağ olduğu tespit edildi. Kamyon sürücüsü M.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö.'ye 5607 dayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:18 Kaynak: İHA
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