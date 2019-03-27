Nevşehir'de 4 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
17 dakika önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.
Nevşehir
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesince başkasının bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağmaya teşebbüs ve Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesinde basit yaralama, Lüleburgaz
adli makamlarınca askeri ceza kanuna muhalefet etmek suçlarından hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 14 bin lira adli para cezası ile yakalama kararı ile aranan M.M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M.K. sevk edildiği adli makamlarınca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:11 Kaynak: İHA
Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti
Sevgilisinin, "Düşeceğim Ne Olur Dur" Sözlerine Aldırmayan Maganda, Trafiği Birbirine Kattı
Sürücü, Tartıştığı Kadın Belediye Otobüs Şoförünün Yüzüne Biber Gazı Sıktı
Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu